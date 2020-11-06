Песков: Россия защитит этнических русских на юго-востоке Украины

https://static.news.ru/photo/1c20e484-2016-11eb-9af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Россия всегда защищает этнических русских вне зависимости от того, где они проживают — в том числе и на юго-востоке Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что любая страна должна заботиться о своём народе. И если Киев считает, что его граждане проживают в Донбассе, то нужно обеспечивать их нужды, здоровье и социальную инфраструктуру.

Безусловно, должна, но так как это не делается и поскольку это этнические русские, Россия будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали, — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Таким образом, представитель Кремля прокомментировал требования Украины об отзыве указа Владимира Путина, которое касается упрощённого получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей. Песков заметил, что понимает украинскую позицию. Однако она, по его словам, в корне расходится с обязательствами, зафиксированными подписью президента Украины в Минском комплексе мер. Там, заметил российский политик, нет пункта о прекращении выдачи российских паспортов.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Дмитрий Песков высказался об урегулировании ситуации в Донбассе. Он заверил, что единственным способом решить вопрос является «нормандский формат».