https://static.news.ru/photo/5ca868ec-e9f8-11e9-9604-fa163e074e61_660.jpg Эльмар Брок Фото: Oryk HAIST, imago-images.de/Global Look Press

Украина с 2015 года получила от Евросоюза и стран — членов ЕС около €18 млрд, что намного превышает объём финансовой помощи, предоставленной Соединёнными Штатами в виде гарантий по кредитам в размере $1 млрд. Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам отношений с Украиной, бывший депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа.

США дают $1 млрд гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. А Евросоюз с 2015 года выделил Украине €15 млрд в виде грантов и займов. Плюс страны-члены предоставили около €3 млрд, — цитирует Брока « Интерфакс-Украина ».

Политик подчеркнул, что кроме денег государство получило от Брюсселя соглашение об ассоциации с ЕС, безвизовый режим и зону свободной торговли.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что будет приостанавливать выделение средств Украине до тех пор, пока европейские и другие страны не начнут оказывать Киеву финансовую помощь. Он подчеркнул, что сейчас только Вашингтон оказывает Украине материальную поддержку.