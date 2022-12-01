Экономист объяснил причины конфликта «Газпрома» и немецкой Uniper Экономист Адамидов: компания Uniper, подавшая в суд на «Газпром», имеет политическую направленность

Фото: Piero Nigro / Alto Press

Конфликт «Газпрома» и германской компании Uniper насчет недопоставки газа на $11,6 млрд на «Северном потоке — 1» возник из-за внутренней обстановки в ФРГ и имеет явную политическую направленность, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Дмитрий Адамидов. По его словам, немецкая компания пытается переложить на «Газпром» собственные репутационные издержки. Эксперт отметил: подавая на российскую компанию в суд, в Uniper пытаются «не остаться крайними» в ситуации, в которой на самом деле виновата другая компания — Siemens. Также специалист считает, что Uniper поддерживает курс немецкого правительства по давлению на Россию.

Uniper хочет показать акционерам и заинтересованным сторонам, что он делает все что может. Понятно, что речь здесь идет о политике: экономически ни Uniper, ни «Газпром» не были в этом конфликте заинтересованы <...> Руководство Uniper просто не хочет стать крайними в этой истории, вот и подает иски против «Газпрома», рассуждая о том, что «мы делаем все что нужно, однако российская компания не поставляет газ, — рассказал Адамидов.

Причина снижения объемов транзита на «Северном потоке — 1» на самом деле связана с проблемами обслуживания турбин газопровода со стороны компании Siemens, пояснил экономист. При этом он считает, что Uniper может списать проблемы на санкции в отношении России. Эксперт добавил, что в будущем восстановление газовых отношений России и Германии возможно, однако для возобновления трубопроводных поставок потребуется починить газопроводы, что на данный момент невозможно из-за политических настроений в ФРГ.

Немецкая Uniper ранее инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром экспорт» в Международном арбитражном суде. Как сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах, через суд планируется возместить финансовый ущерб, нанесенный прекратившимися поставками из РФ. По его словам, речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены, в результате чего компании пришлось «закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам». Он пояснил, что Uniper должна нести все расходы по замене газа — в настоящее время они составляют не менее €11,6 млрд и будут продолжать расти до конца 2024 года.

«Газпром» не признал исковое заявление немецкой Uniper. На текущий момент юристы экспортера изучают иск в целях защиты собственных интересов в суде.