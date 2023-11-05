Еврокомиссия заявила о всплеске актов антисемитизма в Европе ЕК: европейские евреи снова живут в страхе из-за роста актов антисемитизма в ЕС

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) выпустила заявление, в котором сообщила о всплеске актов антисемитизма на территории Европы. В ведомстве отметили, что эти инциденты напоминают «самые мрачные времена в истории» региона.

Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории. Сегодня европейские евреи вновь живут в страхе, — говорится в заявлении ЕК.

ЕК привела в пример несколько инцидентов, в том числе забрасывание синагоги «коктейлями Молотова» в Германии, осквернение еврейского кладбища в Австрии, нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, а также демонстрации с антисемитскими лозунгами. Комиссия выступила с решительным осуждением подобных действий и заявила, что они противоречат европейским ценностям.

Ранее глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что французская полиция задержала мужчину с ножом возле синагоги в коммуне Канн на юге страны. По его словам, задержанный намеревался совершить нападение.

До этого стало известно, что сотрудник посольства Израиля подвергся нападению в Пекине, он был госпитализирован с ножевым ранением. Сотрудник дипмиссии был атакован на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.