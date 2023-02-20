ЕК обвинила Херша в спекуляции на теме подрыва «Северных потоков»

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Сеймур Херш

В Еврокомиссии считают статью американского журналиста Сеймура Херша о причастности США и Норвегии к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» спекуляцией, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК Андреа Мазини. По ее словам, ЕК будет воздерживаться от комментариев на тему диверсии до проведения официального расследования.

Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов «Северный поток». Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос — это официальное расследование, — цитирует агентство Мазини.

Ранее расследование Херша прокомментировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он заявил, что США не причастны к данной диверсии.

По мнению самого журналиста, Вашингтон никогда не возьмет на себя ответственность за диверсии на газопроводах. Он отметил, что на самом деле это неважно, так как знающие люди в курсе всей ситуации, но говорить они не будут, так как на кону стоят огромные деньги.

В своей статье Херш утверждал, что ЦРУ США принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно его данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии.