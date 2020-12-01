ЕК намерена максимально быстро разрешить использование вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8f2bf31e-33d6-11eb-aa1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vito Corleone/Keystone Press Agency/Global look Press

Еврокомиссия (ЕК) обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок Евросоюза.

Представитель ЕК на брифинге заявил, что решение по вакцинам должно быть принято срочно, передаёт РИА Новости. При этом будет учтено мнение всех стран Евросоюза.

Если EMA даст позитивную рекомендацию после детального анализа эффективности и безопасности вакцинации, то ЕК сделает всё, чтобы принять решение об авторизации быстро, - пообещал представитель Еврокомиссии.

На брифинге не озвучивались точные сроки допуска вакцин на рынок, однако представитель ЕК уточнил, что после авторизации от ЕМА решение будет принято в течение нескольких дней.

ЕМА уже получило заявки на поставки вакцин на европейский рынок от фармацевтических компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как передавал NEWS.ru, в ЕМА рассчитывают завершить анализ препарата от Pfizer/BioNTech к 29 декабря. Вакцине от Moderna могут дать оценку до 12 января, если представленные компанией данные будут полными.