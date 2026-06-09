Британские финансово-политические круги хотят забрать деньги российского миллиардера Романа Абрамовича, используя для этих целей президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его мнению, для западных элит олигархи из постсоветских стран никогда не были полноправными партнерами.

Для западных элит постсоветские олигархи — не равные партнеры. Они — люди с деньгами, но без каких-либо прав, в том числе на частную собственность. Именно поэтому показательны те заявления, которые сегодня делает Зеленский в отношении активов Абрамовича. Его (президента Украины. — NEWS.ru) в этой истории используют западные элиты, прежде всего британские финансово-политические круги. Они давно заинтересованы в перераспределении активов российского миллиардера. Киеву выгодно получить часть этих средств на собственные нужды. Но еще лучше — получить контроль над оставшейся частью активов, — высказался Ярошенко.

Он добавил, что данная история обнажает общую тревожную тенденцию на Западе, где в периоды серьезных геополитических кризисов наличие крупного состояния не дает никаких гарантий защиты. По его словам, единственным надежным активом в эпоху глобальных конфликтов остается связь с собственной страной и ее народом, а не счета в лондонских банках.

Вся эта ситуация с Зеленским и Абрамовичем показывает, что Запад в критические моменты не будет учитывать мнение определенных богатых людей. Более того, никто им не гарантирует сохранность собственных денег. Главный вывод здесь простой: в эпоху геополитических конфликтов лучше быть со своей страной и народом, — заключил Ярошенко.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что Абрамович мог встретиться с Зеленским по просьбе председателя украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии. По его словам, Киев обеспокоен стремлением собственных граждан к миру, но не желает показывать свою слабость.