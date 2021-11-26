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Джонсон: штамм «омикрон» может распространяться среди вакцинированных

Борис Джонсон заявил, что штамм «омикрон» может распространяться среди вакцинированных
22:11, 27 ноября 2021
Джонсон: штамм «омикрон» может распространяться среди вакцинированных Борис Джонсон Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press
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Новый штамм коронавируса «омикрон» может распространяться среди вакцинированных. Такое предположение высказал премер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Джонсона, учёные всё больше узнают о новом штамме.

Похоже, что «омикрон» распространяется очень быстро и может распространяться между людьми, которые дважды вакцинированы, — подчеркнул британский премьер.

Ранее в Великобритании обнаружили два первых случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Заболевшие проживают в Челмсфорде и в Ноттингеме. В этих районах проведут целевое тестирование.

В связи с риском распространения в стране нового штамма коронавируса «омикрон» власти Великобритании ввели обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения результата.

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения «омикроном» ранее были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается.

ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий обеспокоенность. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.

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