Джонсон рассказал, когда уйдет в отставку Джонсон заявил, что правительство должно продолжать работу в трудные времена

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Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что не может быть частью правительства и продолжать свою работу, сообщает телеканал Sky News. Глава кабмина подчеркнул, что не может покинуть пост в такие сложные времена. За последние два дня в отставку ушли полдюжины министров и 17 депутатов.

Если бы понял, что не могу продолжать... Задача премьер-министра в трудные времена, когда на нем лежит колоссальная ответственность, заключается в том, чтобы продолжать работу. Это то, что я собираюсь делать, — сказал Джонсон.

Британские министры начали подавать в отставку после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам еще до назначения его на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Лондона не доходят руки до собственных проблем, так как они слишком сосредоточены на противодействии РФ. Она привела слова экс-главы британского Минздрава Саджида Джавида, который объяснил уход с поста беспрецедентным масштабом проблем в области здравоохранения и соцобеспечения. По мнению российского дипломата, эта причина вполне закономерна.