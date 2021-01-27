Джонсон пообещал представить план выхода Великобритании из локдауна

https://static.news.ru/photo/7c80e30a-60ae-11eb-92c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в парламенте, где высказался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. Он пообещал, что правительство в ближайшие недели представит план выхода из карантина.

Вечный локдаун — это не выход. Мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы реализовать программу вакцинации и дать людям защиту, которую они хотят и заслуживают. 6,9 млн человек уже вакцинированы. Мы на пути к тому, чтобы предоставить вакцину наиболее уязвимым группам к 15 февраля — если нам хватит запасов. Надеюсь в ближайшее время предоставить больше информации по выходу из локдауна, — цитирует Джонсона Daily Mail.

Глава правительства пояснил, что на данный момент нет достаточных данных, чтобы оценить степень влияния вакцины на блокировку передачи вируса. Потому нельзя предугадать, есть ли риск, что со снятием локдауна ситуация вновь усугубится. Джонсон заверил, что план по выходу страны из карантина будет представлен после 22 февраля.

Ранее Борис Джонсон назвал британский штамм коронавируса, выявленный в конце прошлого года, более смертельным. Он добавил, что при заражении старым штаммом из тысячи заразившихся умирают примерно 10 человек, при заражении новым — 13–14 человек. При этом используемые в стране вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против нового штамма вируса, писал NEWS.ru.

Всего с начала пандемии в Великобритании выявили 3,4 млн заболевших COVID-19. Однако эксперты уверены, что в действительности этот показатель может быть в три — пять раз выше, так как статистика не учитывает детей и подростков до 16 лет. Кроме того, со временем уровень антител в крови переболевших существенно снижается, что сказывается на результатах, которые получают исследователи.