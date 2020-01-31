https://static.news.ru/photo/35f846c4-440f-11ea-a99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два человека заразились новым коронавирусом в Великобритании, передают сотрудники Минздрава Королевства. Пациенты получают необходимую помощь.

Ведомство сообщило, что контролирует инфекцию, чтобы предотвратить новые случаи заболевания, говорится на официальном сайте министерства.

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные заявили о новых путях передачи коронавируса. Как отмечают вирусологи, им можно заразиться и через предметы обихода: денежные банкноты и мобильные телефоны, а также половым путём.

Учёные из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси разработали тест, способный за 8-15 минут выявить новый коронавирус.

Высокочувствительный экспресс-тест прост в использовании и удобен в транспортировке. В настоящее время уже началось его производство. Первую партию тестов направили в самые пострадавшие от коронавируса регионы.