Дуда назвал примерный срок вступления Украины в НАТО Президент Польши Дуда: Украина станет членом НАТО через несколько лет

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда с президентом Украины Владимиром Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что в будущем Украина станет полноправным членом НАТО. В эфире польского телевидения он заявил, что это произойдет через несколько лет. Дуда считает, что членство Украины в НАТО пойдет на пользу Альянсу.

Я надеюсь, что Украина станет полноправным членом НАТО через несколько лет, — рассказал Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе, отметив, что решение по этому вопросу уже принято.

Вместе с этим польский лидер отказался называть конкретные сроки присоединения Украины к НАТО. По словам Дуды, сейчас это сделать «трудно и практически невозможно». Президент подчеркнул, что страны Альянса должны иметь единое мнение относительно Украины. Он уверен, что членство страны поможет усилить НАТО.

Принятие еще одного, огромного, можно сказать, европейского государства в НАТО с такой огромной армией и боевым опытом совершенно точно будет огромным усилением для НАТО, — резюмировал Дуда.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался об условиях для вступления государства в НАТО, выдвигаемых на Западе. Дипломат пожаловался, что страны Европы и США до сих пор не сформулировали конкретные требования. К тому же, добавил глава МИД, Украина и НАТО видят по-разному процедуру вступления.