https://static.news.ru/photo/93cc5714-2ec4-11ea-8b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernhard, A./Arco Images/Global Look Press

Жительница Одессы скалкой забила насмерть бывшего супруга. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Драка началась во время ссоры.

Женщина пригласила мужчину в гости. После развода они поддерживали дружеские отношения, но во время праздника между ними разгорелся скандал. Хозяйка взяла скалку и начала бить экс-возлюбленного по голове. Повреждения оказались смертельными. Потерпевший умер на месте. Ему было 43 года, передаёт портал 112.ua.

Бывшая жена покойного сообщила о ЧП полицейским и заявила, что стала жертвой домашнего насилия. Прибывшие силовики увидели в квартире труп мужчины и хозяйку в окровавленной одежде. Её задержали по подозрению в умышленном убийстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в одном из садовых кооперативов в Обнинске 20-летний мужчина изнасиловал, убил, а затем закопал 72-летнюю женщину на её же даче. Суд приговорил его к 18 годам тюрьмы.

По данным пресс-службы калужской прокуратуры, преступление произошло в августе 2016 года. Пенсионерка пригласила юношу помочь ей с ремонтом. Они вместе выпили, после чего он напал на женщину, изнасиловал её, после чего начал жестоко избивать. Убийца нанёс ей более 140 ударов по голове, шее и туловищу, в том числе колюще-режущими предметами. От полученных ран пенсионерка скончалась.