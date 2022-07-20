Драги заявил, что готов остаться премьером Италии Bloomberg: премьер Италии Драги заявил, что готов остаться во главе правительства

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе своего выступления в сенате заявил о готовности остаться во главе правительства и восстановить свою правящую коалицию, пишет Bloomberg. Он также отметил, что «поток его поддержки» последних нескольких дней нельзя игнорировать.

Во время выступления в сенате в среду слова Драги сигнализировали об ослаблении правительственного кризиса, который разгорался на прошлой неделе, и угрожал ввергнуть страну в хаос, — говорится в публикации.

14 июля Драги заявил о намерении подать в отставку. Решение было принято после того, как в голосовании о принятии дискуссионного пакета законопроектов отказался участвовать один из членов правящей коалиции — «Движение пяти звезд».

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги. Глава государства попросил его сначала выступить в парламенте, чтобы дать оценку сложившейся ситуации.