Дом Скрипалей в британском Солсбери выставят на продажу

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Муниципальный совет британского графства Уилтшир планирует выкупить дом, где жил экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный боевым ядом «Новичок». Власти региона планируют после покупки выставить коттедж на продажу.

Здание перестроят и отремонтируют. После этого можно будет выкупить его часть и арендовать всю остальную площадь — такая практика распространена в Великобритании и позволяет приобрести жильё людям, у которых нет денег на дом целиком.

При этом использовать здание можно будет только в качестве частного жилья. Кроме того, будет запрещена его субаренда и коммерциализация его истории. Это решение власти приняли после консультаций с жителями соседних домов, передаёт BBC.

Здание расположено на Кристи-Миллер-роуд в Солбсери, именно в нём впервые были обнаружены следы «Новичка».

Власти Великобритании утверждают, что в марте 2018 года бывший офицер ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери агентами российских спецслужб Мишкиным и Чепигой. Москва отрицает это. В настоящее время неизвестно, где точно находятся Скрипали. До недавнего времени от них не было никаких вестей, даже высказывались предположения, что Сергей и Юлия умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что её дядя вместе с дочерью Юлией пока опасаются приезжать в Россию. Ей ничего не известно о его планах на Новый год, но экс-полковник будет отмечать Рождество по католическому календарю.