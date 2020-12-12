Племянница Скрипаля рассказала о его планах отмечать католическое Рождество

https://static.news.ru/photo/dec9eab8-3d4d-11eb-9cad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что её дядя вместе с дочерью Юлией пока опасаются приезжать в Россию. Ей ничего не известно о его планах на Новый год, но экс-полковник будет отмечать Рождество по католическому календарю.

Не знаю, как они будут Новый год отмечать, но сначала они будут отмечать католическое Рождество — святой для нас для всех праздник. Я не могу им звонить, у нас односторонняя связь. У меня нет их номеров телефонов, звонят только они, когда они считают нужным, — рассказала Виктория Скрипаль радиостанции «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что не может решать за них вопрос возвращения в Россию. По её словам, родственников охраняют «как раз от России», поскольку никому не было предъявлено обвинение в отравлении Скрипалей.

Сергей Скрипаль был арестован 15 декабря 2004 года по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. Было установлено, что его завербовали в 1995 году во время прохождения службы в Главном разведывательном управлении (ГРУ), когда он был в командировке в Испании, где работал военным атташе посольства России. В ходе следствия Скрипаль признал себя виновным. Его осудили на 13 лет лишения свободы, но 9 июля 2010 года президент России Владимир Путин помиловал экс-полковника. После освобождения он переехал в британский Солсбери.

Власти Великобритании утверждают, что в марте 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были отправлены в Солсбери агентами российских спецслужб. Москва неоднократно отрицала свою причастность, утверждая, что никаких доказательств нет. В настоящее время неизвестно, где точно находятся Скрипали. До недавнего времени от них не было никаких вестей, даже высказывались предположения, что Сергей и Юлия умерли.

Как писал NEWS.ru, 1 декабря дочь Скрипаля позвонила родственникам по IP-телефонии. Номер определился как санкт-петербургский. Юлия сообщила о нормальном самочувствии отца, хотя у него до сих пор стоит стома. Отец и дочь живут в Великобритании отдельно друг от друга.