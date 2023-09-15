Додон заявил о планах Молдавии покупать российский газ через Грецию

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Игорь Додон

Правительство Молдавии намерено покупать российский газ по новой схеме, используя греческого посредника, заявил бывший президент страны Игорь Додон. По его словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, для этого государство планирует взять кредит у Европейского банка реконструкции и развития. Сумма кредита составляет около €300 млн.

Появилась новая схема — Молдавия возьмет кредит у ЕБРР, чтобы купить газ у греческой компании, которая покупает газ у «Газпрома». Всем понятно, что это будет дороже, — заявил Додон.

Он подчеркнул, что решение правительства Молдавии вызывает у него недоумение. По его словам, власти страны готовы переплачивать за газ только ради того, чтобы не общаться с российскими компаниями напрямую. Отмечается, что в Молдавии продолжает действовать режим ЧП из-за энергетического кризиса, вызванного дефицитом газа.

Как сообщалось ранее, власти Молдавии решили выплатить часть задолженности перед российской компанией «Газпром» за поставки энергоносителя. Компании перечислят $8,6 млн, что составляет чуть больше 1% от общей суммы долга. Отмечается, что Молдавия должна «Газпрому» $709 млн, из которых $433 млн — долг, а остальное — штрафы за просрочку.