Молдавия согласилась выплатить «Газпрому» чуть больше 1% долга Минэнерго Молдавии: Кишинев выплатит Газпрому $8,6 млн долга

Правительство Молдавии приняло решение о выплате $8,6 млн в качестве погашения задолженности перед «Газпромом» за поставки энергоносителя, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов. По его словам, которые приводит «Интерфакс», к такой цифре чиновники пришли по итогам комплексных вычислений. При этом прежде российская компания выставляла Кишиневу счет на $709 млн, из которых $433 млн — долг, а остальное — штрафы за просрочку.

Это результат более комплексных вычислений, связанный и с долгом, и с претензиями, которые мы можем предъявить «Газпрому», — прокомментировал решение Парликов.

Он также уточнил, что аудиторы не смогли получить документы, подтверждающие наличие долга на $709 млн. Как предположил чиновник, соответствующие материалы могут иметься у «Газпрома». Кроме того, по словам министра, в процессе аудита возникли вопросы к распределению доходов от транзита газа.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не выявила у Кишинева задолженности перед компанией «Газпром» в размере порядка $800 млн. По ее словам, республику пытались обмануть. При этом Счетная палата Молдавии оценила долг перед «Газпромом» почти в $591 млн.