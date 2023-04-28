Додон заявил, что не откажется от георгиевской ленты под угрозой штрафа

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Игорь Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал незаконным решение властей штрафовать за ношение георгиевских лент 9 мая и заявил, что не подчинится ему. В эфире телеканала GRT он заявил, что готов дойти до международных судов, отстаивая свое право на ношение ленты.

Никаких законных оснований запрещать или наказывать за ленту нет. Как и в прошлом году, 9 мая я выйду с георгиевской лентой. Если власти предпримут что-то незаконное, будем судиться. Если нужно будет, дойдем и до международных судов, — сказал Додон.

Он выразил полную уверенность в своей победе, если дело дойдет до судебного разбирательства на международном уровне, и предрек властям страны наказание за нарушение прав человека.

О грозящих жителям Молдавии штрафах за ношение георгиевской ленты в День Победы накануне сообщил премьер-министр республики Дориан Речан. Он подчеркнул, что данный символ законодательно запрещен и решение Конституционного суда о том, что наказывать за его использование можно лишь в случае оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений, ничего не меняет.