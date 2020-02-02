https://static.news.ru/photo/1bb4ec2a-45c4-11ea-80e8-fa163e074e61_660.jpg Наталья Никонорова Фото: Andrew Butko/CC BY-SA 3.0/ikimedia.org

Желание Киева вынести на обсуждение лидеров стран «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина и Франция) новые договорённости по Донбассу обречены на провал, считает полномочный представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова.

Накануне помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что власти страны работают над планом по восстановлению и развитию Донбасса. По его словам, после завершения войны регион должен стать процветающим и успешным.

Господину Ермаку, равно как и всему составу украинского руководства стоит смириться с тем, что какая-либо ревизия Минских соглашений не представляется ни возможной, ни целесообразной, — цитирует Никонорову ТАСС.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе, так как это приведёт только к замораживанию конфликта.

Он отметил, что разведение по всей линии разграничения (410 км) может длиться не один год и перейти в «замороженный конфликт», чего Украина категорически не приемлет. По его мнению, если Минские соглашения будут исполняться, то и в разведении сил не будет необходимости.

Загороднюк считает, что разведение сил может происходить в отдельных точках только как «гуманитарная составляющая», чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы экономика в этом регионе хоть как-то оживилась.

Как писал NEWS.ru, участники заседания подгруппы по безопасности не смогли прийти к окончательному соглашению по вопросу разведения сил и средств ни на одном из предложенных сторонами участков.