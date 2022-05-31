У Донецкой Народной Республики появится собственный торговый флот. Часть судов, оставшихся в порту Мариуполя, перейдёт в юрисдикцию ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.
Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны, — цитирует его агентство.
На вопрос о том, будет ли у ДНР свой торговый флот, Пушилин ответил утвердительно. Он добавил, что суда, которые войдут в его состав, будут переименованы.
По данным Национального центра управления обороной РФ, в порту Мариуполя находятся шесть иностранных судов. Какие-либо меры по их выводу компаниями-владельцами не приняты.
Ранее сообщалось, что мариупольский порт покинуло первое судно с момента освобождения города. Сухогруз «Астрахань» под российским флагом вышел из порта с грузом металлопроката и отправился в Таганрог.