ДНР обзаведётся собственным торговым флотом

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У Донецкой Народной Республики появится собственный торговый флот. Часть судов, оставшихся в порту Мариуполя, перейдёт в юрисдикцию ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.

Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны, — цитирует его агентство.

На вопрос о том, будет ли у ДНР свой торговый флот, Пушилин ответил утвердительно. Он добавил, что суда, которые войдут в его состав, будут переименованы.

По данным Национального центра управления обороной РФ, в порту Мариуполя находятся шесть иностранных судов. Какие-либо меры по их выводу компаниями-владельцами не приняты.

Ранее сообщалось, что мариупольский порт покинуло первое судно с момента освобождения города. Сухогруз «Астрахань» под российским флагом вышел из порта с грузом металлопроката и отправился в Таганрог.