17 февраля 2026 в 14:54

«Дипломатический треп»: политолог о возможности перемирия на Украине

Политолог Безпалько: перемирия не будет, потому что США не хотят давить на Киев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Реальных предпосылок для перемирия на Украине в настоящее время не существует, поскольку Вашингтон не намерен оказывать давление на Киев, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, без жестких мер со стороны Соединенных Штатов украинские власти не пойдут на уступки, а это делает любой разговор о мире бессмысленным.

Реальных предпосылок для перемирия сейчас нет. Американцы не хотят оказывать давление на Киев, а без этого Украина не идет ни на какие уступки, конфликт продолжается. Если бы Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru) приехал и сказал, что Вашингтон объявляет санкции против Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), он теперь персона нон грата в США, Белый дом останавливает передачу разведданных, оружия, отключает Starlink, тогда бы, конечно, это было бы реальное давление. В рамках него можно было бы заставить Киев пойти на уступки. А так в США говорят, что ничего не навязывают. Можно говорить что угодно. Это дипломатический или политический треп, он вообще не имеет большого значения, — высказался Безпалько.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл на переговоры РФ и Украины в Женеву для оказания серьезного давления на украинскую сторону. По его словам, в настоящее время глава американского ведомства выполняет функции спецпредставителя администрации лидера Белого дома Дональда Трампа по контактам с Киевом, сменив на этом посту Кита Келлога.

