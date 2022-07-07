Die Welt: «мясная инфляция» ударила по немцам в разгар сезона барбекю

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В разгар сезона барбекю по немецким потребителям ударила так называемая «мясная инфляция», пишет Die Welt. По данным Федерального статистического управления, в последнее время цена на свинину выросла на 21,2%, птица подорожала на 23,8%, а говядина и телятина — на 22,3%.

Высокие цены могут подтолкнуть частные домохозяйства к сокращению потребления мяса — и это в разгар сезона барбекю, — говорится в публикации.

Сообщается, что все это ударит по мясной промышленности в и без того напряженный период. Волны банкротств, по оценкам самих мясников, не ожидается, но некоторые из них могут подумать о досрочном выходе на пенсию, не найдя при этом преемников для капиталоемкого бизнеса.

Ранее издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA сообщило, что каждый второй житель Германии боится замёрзнуть будущей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе. Издание уточнило, что в Европе за июнь уровень инфляции достиг отметки, которая фиксировалась 20 лет назад при введении единой валюты. Об ухудшении своего экономического положения в опросе заявили 50% немцев.