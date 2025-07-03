Заменил шашлык на ростбиф: по этому рецепту для мангала — в 100 раз сочнее!

Шашлык стал скучным? Тогда стоит попробовать ростбиф на мангале — получается в разы сочнее, ароматнее и интереснее. Такой маринад превращает обычную вырезку в настоящее мясное наслаждение, от которого все в восторге!
Ингредиенты:
- репчатый лук — 3 шт.;
- растительное масло — 600 мл;
- чеснок — 3 зубчика;
- перец чили — 1 шт.;
- вустерширский соус — 400 мл;
- соевый соус — 400 мл;
- кинза — 100 г;
- черный перец горошком — 10 шт.;
- говяжья вырезка — 500 г;
- семена кориандра — 1 ст. л.;
- душистый перец — 3 шт.
Приготовление:
- Нарезать лук кольцами, чили и чеснок измельчить.
- Смешать масло, соусы, специи, зелень и овощи в глубокой емкости.
- Положить в маринад вырезку, накрыть и убрать в холодильник на 6–8 часов.
- Достать мясо и обсушить. Обжарить на мангале со всех сторон до румяной корочки.
- Завернуть в фольгу и оставить на 10 минут для отдыха. Нарезать ломтями и подавать.
Такой ростбиф легко заменит привычный шашлык — вкусно, эффектно и без лишней возни!
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