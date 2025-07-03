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03 июля 2025 в 07:11

Заменил шашлык на ростбиф: по этому рецепту для мангала — в 100 раз сочнее!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык стал скучным? Тогда стоит попробовать ростбиф на мангале — получается в разы сочнее, ароматнее и интереснее. Такой маринад превращает обычную вырезку в настоящее мясное наслаждение, от которого все в восторге!

Ингредиенты:

  • репчатый лук — 3 шт.;
  • растительное масло — 600 мл;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • перец чили — 1 шт.;
  • вустерширский соус — 400 мл;
  • соевый соус — 400 мл;
  • кинза — 100 г;
  • черный перец горошком — 10 шт.;
  • говяжья вырезка — 500 г;
  • семена кориандра — 1 ст. л.;
  • душистый перец — 3 шт.

Приготовление:

  1. Нарезать лук кольцами, чили и чеснок измельчить.
  2. Смешать масло, соусы, специи, зелень и овощи в глубокой емкости.
  3. Положить в маринад вырезку, накрыть и убрать в холодильник на 6–8 часов.
  4. Достать мясо и обсушить. Обжарить на мангале со всех сторон до румяной корочки.
  5. Завернуть в фольгу и оставить на 10 минут для отдыха. Нарезать ломтями и подавать.

Такой ростбиф легко заменит привычный шашлык — вкусно, эффектно и без лишней возни!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
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мясо
шашлыки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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