Заменил шашлык на ростбиф: по этому рецепту для мангала — в 100 раз сочнее!

Заменил шашлык на ростбиф: по этому рецепту для мангала — в 100 раз сочнее!

Шашлык стал скучным? Тогда стоит попробовать ростбиф на мангале — получается в разы сочнее, ароматнее и интереснее. Такой маринад превращает обычную вырезку в настоящее мясное наслаждение, от которого все в восторге!

Ингредиенты:

репчатый лук — 3 шт.;

растительное масло — 600 мл;

чеснок — 3 зубчика;

перец чили — 1 шт.;

вустерширский соус — 400 мл;

соевый соус — 400 мл;

кинза — 100 г;

черный перец горошком — 10 шт.;

говяжья вырезка — 500 г;

семена кориандра — 1 ст. л.;

душистый перец — 3 шт.

Приготовление:

Нарезать лук кольцами, чили и чеснок измельчить. Смешать масло, соусы, специи, зелень и овощи в глубокой емкости. Положить в маринад вырезку, накрыть и убрать в холодильник на 6–8 часов. Достать мясо и обсушить. Обжарить на мангале со всех сторон до румяной корочки. Завернуть в фольгу и оставить на 10 минут для отдыха. Нарезать ломтями и подавать.

Такой ростбиф легко заменит привычный шашлык — вкусно, эффектно и без лишней возни!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.