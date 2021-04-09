Dexit: депутаты «Альтернативы для Германии» призвали к выходу страны из ЕС

https://static.news.ru/photo/ef69bf1c-9b0b-11eb-919d-96000091f725_660.jpg Йорг Мойтен (в центре) Фото: Revierfoto/imago-images.de/Global Look Press

Большинство членов немецкой партии «Альтернатива для Германии» выступили с призывом о выходе ФРГ из состава Евросоюза. Своё заявление они сделали на съезде партии в Дрездене.

Сопредседатель партии Йорг Мойтен высказался против Dexit, однако за поддержку инициативы выступили 550 членов объединения, сообщает агентство DPA.

По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского союза. Необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы, — отмечается в решении съезда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил готовность выставить свою кандидатуру на пост канцлера Германии от консерваторов. При этом окончательного решения по этому вопросу в блоке ХДС/ХСС не было принято. Такое заявление он сделал после закрытой встречи руководства блока в бундестаге.