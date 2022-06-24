Девять стран Европы отказались выдавать России преступников

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Девять страны Европы, среди которых Германия, Великобритания и Италия, отказываются экстрадировать на родину российских преступников, находящихся в розыске, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ. Страны также отказываются сотрудничать с Россией в сферах правовой помощи и «борьбы с преступностью в широком смысле». Российские власти отказались пойти на зеркальные меры ради «выполнения международных норм и договоров».

Генпрокурор России привел в пример решения компетентных органов Германии, Великобритании, Италии, Литвы, Польши, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии, отказавших по политическим мотивам в выдаче в Россию лиц, обвиняемых в том числе в совершении особо тяжких преступлений, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что подобное поведение российская сторона копировать не станет и продолжит «выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами».

Тем временем МИД РФ прекратил сотрудничество с неправительственной организацией Общество «Финляндия — Россия». Причиной тому послужила враждебная позиция, которую организация заняла с началом спецоперации на Украине.