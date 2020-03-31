Власти Бельгии сообщили о смерти 12-летней девочки, заражённой коронавирусом. Она стала самой юной жертвой COVID-19 в Европе.
В королевстве зарегистрированы более 700 летальных исходов, связанных с инфекционным заболеванием.
Эмоционально трудный момент, потому что речь идёт о ребёнка, и этот случай также расстроил медицинское и научное сообщество, — заявил представитель бельгийского антикризисного штаба по борьбе с распространением COVID-19 Эммануэль Андре.
Он уточнил, что в Бельгии выявлены 12 705 пациентов с коронавирусом, за прошедшие сутки скончались 94 человека.
Бельгийские ветеринары зафиксировали случай передачи инфекции от человека к кошке, писал NEWS.ru.
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