Десятки очевидцев заметили НЛО в небе над французскими городами

Загадочную аномалию, сбившую с толку учёных, зафиксировали в небе над Францией. Десятки очевидцев наблюдали за таинственным объектом в небе. Об этом пишет издание Express.

Инцидент произошёл ещё во вторник, 9 ноября, однако известно о нём стало только сейчас. В ночном небе неожиданно возник объект в форме цилиндра. Он был оранжевого цвета и активно светился. Через некоторое время он так же загадочно исчез. За ним наблюдали десятки граждан, живущих в нескольких французских городах на побережье Средиземного моря.

По словам очевидцев, объект производил в воздухе невероятные повороты и демонстрировал высокую скорость полёта. Все это доказывает, что объект — не воздушный шар, не самолёт и не спутник.

Эксперты пока не могут определить природу объекта.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что инопланетян не существует.