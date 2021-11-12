Десятки очевидцев заметили НЛО в небе над французскими городами

Загадочную аномалию, сбившую с толку учёных, зафиксировали в небе над Францией. Десятки очевидцев наблюдали за таинственным объектом в небе. Об этом пишет издание Express.
Инцидент
По словам очевидцев, объект производил в воздухе невероятные повороты и демонстрировал высокую скорость полёта. Все это доказывает, что объект — не воздушный шар, не самолёт и не спутник.
Эксперты пока не могут определить природу объекта.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что инопланетян не существует.