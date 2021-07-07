Российский учёный высказался о существовании инопланетян

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил «Радио 1», что инопланетян не существует.

Как отметил специалист, все предполагаемые НЛО при проверке оказываются просто космическими объектами или атмосферными явлениями.

Что касается неопознанных летающих объектов, действительно, иногда довольно трудно понять их движение. Но дело в том, что эти объекты могут быть космические объекты и могут быть атмосферные явления, которые появляются как полёт чего-то, что очень хочется принять за визит пришельцев, — сказал Эйсмонт.

Он всё же признал, что учёным не всегда удаётся установить происхождение летающих объектов.

Накануне стало известно, что всю имеющуюся в распоряжении американского правительства информацию об НЛО было решено обнародовать. Как заявил астрофизик из американского Университета Рочестера Адам Фрэнк, неопознанные летающие объекты, сведениями о которых в настоящее время располагают США, с большой долей вероятности имеют земное происхождение. В частности, по его словам, это могут быть беспилотные летательные аппараты России и Китая.