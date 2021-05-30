Астрофизик из США выдвинул новую версию происхождения НЛО

https://static.news.ru/photo/d8831c1a-8b63-11eb-a2ea-96000091f725_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/J.S. Henrardi - https://web.archive.org/web/20081205155054/http://www.abduct-anon.com/AUTHENTIC%20PHOTOS.htm,

Неопознанные летающие объекты, сведениями о которых в настоящее время располагают США, с большой долей вероятности имеют земное происхождение. В частности, это могут быть беспилотные летательные аппараты России и Китая. Такую версию выдвинул астрофизик из американского Университета Рочестера Адам Фрэнк в статье, опубликованной The New York Times.

Фрэнк и его коллеги занимаются поиском возможных следов существования внеземного разума на экзопланетах.

В своём материале учёный пишет , что в воображении общественности наблюдения за НЛО, начатые не позднее чем в 1947 году, являются свидетельством существования инопланетян. Однако на самом деле подтверждения наличия такой взаимосвязи с точки зрения науки практически нет.

Есть все основания искать внеземную жизнь, но есть столь же весомые причины не считать, что мы получили подтверждения её существования в результате наблюдения за НЛО, — отмечает эксперт.

По мнению Фрэнка, данные о неопознанных летающих объектах, которыми в настоящее время располагают США, скорее всего, имеют довольное прозаичное объяснение.

К примеру, возможно, что НЛО — это беспилотные летательные аппараты, применяемые соперниками, такими как Россия или Китай, для проверки наших средств обороны, для провокации наших пилотов на включение радаров и других приборов обнаружения с целью раскрытия наших возможностей в сфере электронной разведки, — считает учёный.

По словам Фрэнка, подобную же методику в своё время применяли и США для проверки секретных советских радиолокационных систем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что США отслеживают все вторжения в своё воздушное пространство — как опознанные, так и неопознанные — и очень серьёзно относятся к подобным сообщениям.