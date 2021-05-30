Астрофизик из США выдвинул новую версию происхождения НЛО

Неопознанные летающие объекты, сведениями о которых в настоящее время располагают США, с большой долей вероятности имеют земное происхождение. В частности, это могут быть беспилотные летательные аппараты России и Китая. Такую версию выдвинул астрофизик из американского Университета Рочестера Адам Фрэнк в статье, опубликованной The New York Times.
Фрэнк и его коллеги занимаются поиском возможных следов существования внеземного разума на экзопланетах.
В своём материале учёный
Есть все основания искать внеземную жизнь, но есть столь же весомые причины не считать, что мы получили подтверждения её существования в результате наблюдения за НЛО, — отмечает эксперт.
По мнению Фрэнка, данные о неопознанных летающих объектах, которыми в настоящее время располагают США, скорее всего, имеют довольное прозаичное объяснение.
К примеру, возможно, что НЛО — это беспилотные летательные аппараты, применяемые соперниками, такими как Россия или Китай, для проверки наших средств обороны, для провокации наших пилотов на включение радаров и других приборов обнаружения с целью раскрытия наших возможностей в сфере электронной разведки, — считает учёный.
По словам Фрэнка, подобную же методику в своё время применяли и США для проверки секретных советских радиолокационных систем.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что США отслеживают все вторжения в своё воздушное пространство — как опознанные, так и неопознанные — и очень серьёзно относятся к подобным сообщениям.