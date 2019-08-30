https://static.news.ru/photo/0c0ab242-cc9c-11e9-a901-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты парламента Великобритании представят план по недопущению выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Депутаты с многолетним опытом работы изучают возможность, как можем внести на рассмотрение законодательную меру, которая позволит предотвратить развитие сценария Brexit с отсутствием сделки без одобрения парламента, — передаёт телеканал Sky News со ссылкой на теневого «министра финансов» Джона Макдоннелла.

По его словам, план по недопущению Brexit без сделки, скорее всего, будет представлен 3 сентября.

Ранее News.ru писал, что глава британского правительства заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. При этом, как отмечал политик, расставание с объединённой Европой состоится вне зависимости от обстоятельств. Премьер считает, что выход из ЕС — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, поэтому он потребовал от политиков уважать результаты референдума.

Также сообщалось, что Джонсон принял решение приостановить работу местного парламента до 14 октября. Такой шаг многие тут же увязали с планами политика по Brexit — выходу Соединённого Королевства из Евросоюза, намеченному на 31 октября.