Депутата "Слуги народа" избили в эфире шоу

https://static.news.ru/photo/1a55a31e-b45a-11eb-a443-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: скриншот с видео

В эфире оного из ток-шоу а Украине бывший депутат Верховной рады Олег Барна устроил потасовку с действующим парламентарием от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком. Причиной драки стал спор о запуске в стране рынка земли.

Инцидент произошёл в ходе программы «Политика без правил». Мужчины горячо поспорили о целесообразности запуска рынка земли на Украине. очень скоро словесная перепалка перешла в реальную потасовку.

В ходе спора Барна повалил Соломчука на кресло и несколько раз ударил кулаком. Драку удалось прекратить с помощью ведущих. После этого на лице представителя «Слуги народа» осталась гематома.

Верховная рада в конце апреля во втором чтении приняла законопроект, который расширяет возможности для иностранцев на покупку земель на Украине. Эксперты полагают, что из-за этого страна вскоре может лишиться аграрного потенциала.