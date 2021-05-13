Депутата "Слуги народа" избили в эфире шоу

В эфире оного из ток-шоу а Украине бывший депутат Верховной рады Олег Барна устроил потасовку с действующим парламентарием от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком. Причиной драки стал спор о запуске в стране рынка земли.
Инцидент
В ходе спора Барна повалил Соломчука на кресло и несколько раз ударил кулаком. Драку удалось прекратить с помощью ведущих. После этого на лице представителя «Слуги народа» осталась гематома.
Верховная рада в конце апреля во втором чтении приняла законопроект, который расширяет возможности для иностранцев на покупку земель на Украине. Эксперты полагают, что из-за этого страна вскоре может лишиться аграрного потенциала.