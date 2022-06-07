Депутат оценил вероятность возникновения экологической катастрофы в Польше Депутат Бурматов допустил возможность возникновения экологической катастрофы в Польше

Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

р. Висла, Варшава

В Польше может возникнуть экологическая катастрофа из-за «санкционного безумия евробюрократии», которое под натиском США реализуется на практике, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, европейские страны не задумывались о последствиях, когда вводили санкции против России, пишет Lenta.ru.

Риски экологической катастрофы в Польше есть. Эти риски полностью на совести евробюрократии, которая под натиском США устроила санкционное безумие и реализует его на практике. США ведет экономическую войну с Европой, в которой они готовы идти до последнего европейца. К России здесь нет и не может быть никаких вопросов, — подчеркнул Бурматов.

Он напомнил, что Москва не вводит санкции в адрес западных стран. По его словам, Россия наблюдает со стороны за «санкционной истерией заклятых партнеров». Бурматов отметил, что такая «истерия» стала причиной торгового коллапса, топливного кризиса и повышенной инфляции в ряде стран. Депутат считает, что Запад наложил санкции сам на себя.

Ранее сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек заявил, что введённые в Польше санкции в отношении России грозят обернуться экологической катастрофой для Балтийского моря. По его словам, это произойдёт, в частности, в случае поломки очистного оборудования в городах и на предприятиях. Подобного риска в ближайшее время исключать нельзя.