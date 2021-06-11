Дания обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

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Министерство обороны Дании заявило о том, что российские самолёты якобы два раза за день нарушили воздушное пространство страны. Об этом пишет агентство Ritzau.

По данным агентства, нарушения происходили в районе Борнхольма.

ВВС страны пришлось поднять в воздух авиацию, чтобы урегулировать ситуацию, — говорится в сообщении.

Также агентство пишет, что министр обороны Дании Тине Брамсен заявила о попытках ведомства выяснить все обстоятельства произошедшего. По её словам, сразу два случая вторжения российских самолётов в воздушное пространство страны — редкость.

Такое происходит очень редко, так что такая ситуация представляется очень серьёзной, — заявила министр.

Россия неоднократно заявляла о том, что все полёты проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, и границы других государств не нарушаются.

Ранее сообщалось о том, что в небе над Балтийским морем произошла первая в истории встреча российского истребителя Су-30СМ с F-35A Военно-воздушных сил Италии. Итальянцы выполняли полёт в формате так называемой воздушной полиции, который предполагает патрулирование прибалтийского воздушного пространства авиацией союзников.