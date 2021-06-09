Российский истребитель впервые встретился с итальянским F-35A над Балтикой

https://static.news.ru/photo/e94859b0-c9b2-11eb-add2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В небе над Балтийским морем произошла первая в истории встреча российского истребителя Су-30СМ с F-35A военно-воздушных сил Италии. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Итальянцы выполняли полёт в формате так называемой «воздушной полиции», который предполагает патрулирование прибалтийского воздушного пространства авиацией союзников. Судя по кадрам, российский истребитель летел параллельным курсом с европейским воздушным судном. Су-30СМ приблизился к истребителю на относительно небольшое расстояние и продемонстрировал свои ракетные вооружения. После этого он начал постепенно удаляться от итальянского самолёта.

F-35A Lightning II ВВС Италии прибыли на авиабазу Эмари в Эстонии ротации миссий по охране воздушного пространства стран Балтии и сменили на этом посту Германию.

Ранее стало известно, что 6 июня патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon пролетел вблизи границ Чёрного моря. Судно провело разведку вблизи Крымского полуострова.

Как уточняется, самолёт-разведчик стартовал с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он находился рядом с границами России на протяжении трёх часов. Его интересовали морские границы возле Крыма.