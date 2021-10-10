Daily Mail: Байден вручил Путину козырь в вопросе поставок газа в Европу

Президент Соединённых Штатов Байден вручил российскому лидеру Владимиру Путину козырь в вопросе поставок газа для Европы. К такому выводу пришёл обозреватель британского издания Daily Mail Крис Плезанс. По его словам, глава Белого дома дал «зелёный свет» завершению строительства «Северного потока — 2» и тем самым позволил Москве влиять на ценообразование, а также контролировать европейский газовый рынок.

Этот шаг поставил в тупик как критиков, так и сторонников президента США, — отметил Плезанс.

Он считает, что теперь Россия воспользуется топливным кризисом, который возник на континенте, чтобы добиться сертификации новой магистрали.

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен и у его ярых противников, в число которых входит Польша, мало шансов помешать этому, заявил Даниэль Чижевский. Он отметил, что Россия уже показала ЕС, чем чреваты проблемы с запуском «Северного потока — 2».

Недавно цены на газ в Европе побили все антирекорды и достигли значения почти в $2000 за тысячу кубометров. Немецкий политолог Александр Рар считает главной причиной кризиса провал «зелёных» сделок Евросоюза на рынке энергетики. По его словам, Европа в скором времени «будет судорожно закупать новые объёмы газа в России».