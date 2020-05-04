COVID-19 помешал работе над картой памятников воинам-освободителям в Польше

https://static.news.ru/photo/02bc27f2-8dee-11ea-ba6b-fa163e074e61_660.jpg Ежи Тыц Фото: Stowarzyszenie KURSK/facebook.com

Пандемия коронавируса затормозила работу по составлению карты памятников и захоронений воинов-освободителей на территории Польши. Об этом рассказал глава общественной организации «Курск» Ежи Тыц.

Он пояснил, что карту планировалось завершить к 9 мая. Однако этому помешали ограничения на передвижения по стране, введённые в связи с коронавирусом. Для окончания работ у организации не хватает информации обо всех памятниках.

Тыц заверил, что к концу 2020 года карта монументов и захоронений будет закончена, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Польши Яцек Чапутович объяснил уничтожение памятников советским воинам. По его словам, польский народ не испытывает благодарности к СССР за освобождение от нацистов.