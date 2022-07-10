Corriere della Sera: Украина может объявить о дефолте в сентябре Corriere della Sera: Киев может объявить о дефолте в сентябре из-за блокирования ФРГ помощи на €9 млрд

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Украина может в сентябре объявить о дефолте, пишет крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera. Издание отмечает, что с проблемами Киев может столкнуться из-за того, что Германия тормозит выделение пакета помощи в размере €9 млрд, решение о котором было принято на саммите Евросоюза в июне.

В публикации отмечается, что глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии финансировать помощь Украине за счет общего европейского долга, как это уже было во время пандемии. Пока Берлин одобрил первый транш на €1 млрд, который должен поступить до конца июля. Между тем в Киеве утверждают, что ежемесячно нуждаются в $5 млрд. Из-за этого Украина может объявить дефолт в сентябре, когда придет очередной срок погашения внешней задолженности.

Автор заметки подчеркивает, что блокировка помощи раздражает и нервирует Киев, где к тому же понимают, что Берлин собирается обойти ряд санкций, введенных против Москвы в энергетическом секторе, чтобы гарантировать поставки газа.

Между тем кандидат политических наук Михаил Литвинов считает, что Украине вряд ли объявят дефолт, если Киев не расплатится по госдолгу. По его словам, Запад может проигнорировать это по политическим мотивам и даже использовать для оплаты замороженные российские активы.

По данным Bloomberg, Украина до 1 сентября должна выплатить внешний долг в размере $1,4 млрд с процентами. На данный момент киевские чиновники изучают варианты реструктуризации долга с учётом нынешнего положения экономики страны и проблем с исполнением бюджета. Вариант расчёта российскими золотовалютными резервами считается спорным с юридической стороны.