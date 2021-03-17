Члена контактной группы по Донбассу хотят исключить за ругань на русском

https://static.news.ru/photo/2531f1c0-8723-11eb-b23b-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Арестович/facebook.com

Представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович может быть исключён из делегации. Он позволил себе мат на русском языке в социальной сети. После этого депутат Верховной рады Роман Лозинский обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с запросом, удовлетворение которого означает исключение Арестовича из контактной группы.

Один из пользователей Facebook в комментариях попросил представителя делегации писать на украинском языке. На это член контактной группы ответил матом — по-русски. Данный инцидент не обошёл стороной депутат Лозинский.

За поребриком так будете общаться, Алексей Арестович. Здесь и о языке, и о мате, — написал парламентарий на своей странице в соцсети и добавил, что выдвинул депутатскую просьбу президенту Зеленскому снять Арестовича с украинской делегации в ТКГ.

Парламент проголосует за или против этой инициативы 19 марта. Сам Арестович по этому поводу сказал, что все, кто недоволен его стилем общения, являются безграмотными лицемерами.

Отдельным депутатам, которые добиваются моей «отставки», я в таком случае перешлю бутылку шампанского — от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу, — заявил представитель контактной группы в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, украинского депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции «Европейская солидарность». Причиной стало выступление парламентария на русском языке.

Представители пресс-службы партии заявили, что Дорошенко в процессе выступления говорил «на языке агрессора».