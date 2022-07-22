Член ВГА Рогов предрек Запорожью судьбу Мариуполя Член ВГА Рогов: Зеленский готовит Запорожью «судьбу хуже Мариуполя»

Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что киевскому режиму дана команда не допустить бегства украинской армии из города Запорожье и превратить его в руины. По его словам, украинская армия придерживается тактики выжженной земли, проводимой британскими инструкторами.

Рогов сообщил, что согласно планам западных кураторов, бегства украинской армии необходимо не допустить даже в случае полного окружения города. План британских инструкторов подразумевает бои в городе и максимальный ущерб инфраструктуре, «чтобы город был освобожден уже в руинах».

Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя, — заключил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что седьмой пакет антироссийских санкций свидетельствует о том, что Европейский союз фактически признал регион частью России. Он поблагодарил европейских чиновников и лично председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, указав на то, что в тексте нового пакета санкций указан новый статус региона — военно-гражданская администрация. По его мнению, таким образом европейские политики поставили под сомнение его принадлежность к ВГА, но не саму военно-гражданскую администрацию.