Число жертв стрельбы в Вене возросло до пяти

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После стрельбы в Вене умер ещё один человек. Таким образом общее число жертв инцидент достигло пяти.

Погибшему был 21 год. Преступник выпустил ему в грудь четыре пули, передаёт газета Heute.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, получили ранения не менее 18 человек. Один из нападавших был уничтожен.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Как писал NEWS.ru, уничтоженный злоумышленник намеревался уехать в Сирию для участия в боевых действиях. Он уже попадал в поле зрения австрийских силовиков, его задерживали летом, но в подготовке к планированию теракта не заподозрили.