756 человек скончались в Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19. Новые данные сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Таким образом, общее число умерших в стране увеличилось до 10 799 человек,
Страна вслед за США опередила Китай по числу заражённых коронавирусом, где было выявлено 86,5 тысячи случаев. В списке лидеров также находится Испания.
29 марта число заражений во всём мире перевалило за 671 тысячу, более 30 тысяч пациентов умерли, свыше 154 тысяч выздоровели.
Как писал NEWS.ru, в борьбе с коронавирусом европейские государства переходят практически на военное положение. Одной из первых к помощи силовиков прибегла Италия. Они приходят на помощь похоронным службам, у которых из-за высокой смертности не хватает ресурсов, чтобы достойно отправить умерших в последний путь.
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