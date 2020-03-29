https://static.news.ru/photo/bc4ba16a-71de-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Global Look Press

756 человек скончались в Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19. Новые данные сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Таким образом, общее число умерших в стране увеличилось до 10 799 человек, передаёт ТАСС. Италия является одним из лидеров по количеству летальных исходов — умирает каждый третий инфицированный пациент.

Страна вслед за США опередила Китай по числу заражённых коронавирусом, где было выявлено 86,5 тысячи случаев. В списке лидеров также находится Испания.

29 марта число заражений во всём мире перевалило за 671 тысячу, более 30 тысяч пациентов умерли, свыше 154 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, в борьбе с коронавирусом европейские государства переходят практически на военное положение. Одной из первых к помощи силовиков прибегла Италия. Они приходят на помощь похоронным службам, у которых из-за высокой смертности не хватает ресурсов, чтобы достойно отправить умерших в последний путь.