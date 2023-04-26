Четыре скандинавские страны терпят перебои с электричеством Reuters: крупный сбой произошел в энергосистеме Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции

Фото: robin-root/flickr/ CC BY-SA 2.0/wikipedia

АЭС Форсмарк

В Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции наблюдаются перебои с электроэнергией после того, как два энергоблока АЭС Forsmark синхронно отключились от сети, сообщает Reuters со ссылкой финский сетевой оператор Fingrid и его шведское представительство. По данным оператора Vattenfall, два реактора должны возобновить работу к вечеру 26 апреля.

В Швеции на момент отключения реакторов Forsmark вся система временно была переведена на альтернативные источники энергии. Сейчас в стране ситуация с поставкой электроэнергии стабильная, передает сетевая компания Svenska Kraftnaet.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы Германия может столкнуться с дефицитом электроэнергии. В консалтинговой компании McKinsey оценили энергетические риски страны и предположили, что к 2025 году ФРГ будет недоставать 4 ГВт электроэнергии, а еще через пять лет дефицит составит 30 ГВт. Свои предположения аналитики связывают с закрытием надежных электростанций в стране. По данным экспертов, до конца 2030 года перебои увеличатся более чем в 100 раз, а самая продолжительная фаза может достигать 21 час.