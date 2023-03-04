Германии предрекли мощный дефицит электроэнергии в ближайшие годы Welt: Германия столкнется с дефицитом электроэнергии к 2025 году

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Электростанция в Германии

Германия в ближайшее время столкнется с мощным дефицитом электроэнергии, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на специалистов консалтинговой компании McKinsey. По их словам, к 2025 году ФРГ будет недоставать 4 ГВт электроэнергии, а еще через пять лет дефицит составит 30 ГВт. Аналитики подчеркнули, что это отчасти связано с закрытием надежных электростанций в стране.

Вскоре Германия больше не сможет сама справляться со своими пиковыми нагрузками. Федеральное сетевое агентство недавно представило это совсем по-другому. <...> Мы находимся на пути существенного дефицита: 30 ГВт соответствуют мощностям 30 крупных тепловых электростанций, — говорится в публикации.

По прогнозам специалистов, до конца 2030 года перебои увеличатся более чем в 100 раз, а самая продолжительная фаза может достигать 21 часа.

В январе министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что цены на газ в Германии даже после снижения останутся высокими. По его словам, это станет «новой обыденностью». Линднер добавил, что без поставок из России уровень цен на энергоресурсы станет выше, но не достигнет «разрушительных пиков».