Европа

«Чешские авиалинии» возобновили международные рейсы

09:22, 18 мая 2020
Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Авиакомпания Czech Airlines возобновила с 18 мая международные рейсы, которые были прекращены в связи с пандемией коронавируса, сообщила официальный представитель авиаперевозчика Владимира Дуфкова.

По её словам, с понедельника пассажиры смогут воспользоваться рейсами до Парижа, Амстердама и Франкфурта-на-Майне. С 21 мая станут доступны перелёты в Стокгольм, с 24 мая — в Киев, с 25 мая — в Одессу и Бухарест.

В период всего полёта пассажиры и экипаж обязаны предохранять органы дыхания медицинскими масками, а во время посадки и выхода с борта соблюдать социальную дистанцию в два метра друг от друга, — подчеркнула Дуфкова.

Согласно данным газеты Lidové noviny, первые рейсы вылетают полупустыми. Рост числа пассажиров ожидается после снятия социальных ограничений.

Как писал NEWS.ru, ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что при оптимистичном сценарии, согласно которому международные перелёты возобновятся в июле, за 2020 год российские авиакомпании перевезут только 60 млн пассажиров.

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