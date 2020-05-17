«Чешские авиалинии» возобновили международные рейсы

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Почти половина медиков в Соединённом Королевстве, работающих в период пандемии коронавируса, опасается за своё здоровье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Королевским колледжем врачей.

48% из 1582 респондентов поделились, что обеспокоены или очень обеспокоены своим здоровьем. Среди темнокожих врачей, медиков-азиатов и представителей этнических меньшинств этот показатель составляет 76%, отмечается в пресс-релизе. Как писал NEWS.ru,...