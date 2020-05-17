«Чешские авиалинии» возобновили международные рейсы

Авиакомпания Czech Airlines возобновила с 18 мая международные рейсы, которые были прекращены в связи с пандемией коронавируса, сообщила официальный представитель авиаперевозчика Владимира Дуфкова.
По её словам, с понедельника пассажиры смогут воспользоваться рейсами до Парижа, Амстердама и Франкфурта-на-Майне. С 21 мая станут доступны перелёты в Стокгольм, с 24 мая — в Киев, с 25 мая — в Одессу и Бухарест.
В период всего полёта пассажиры и экипаж обязаны предохранять органы дыхания медицинскими масками, а во время посадки и выхода с борта соблюдать социальную дистанцию в два метра друг от друга, — подчеркнула Дуфкова.
Согласно
Как писал NEWS.ru, ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что при оптимистичном сценарии, согласно которому международные перелёты возобновятся в июле, за 2020 год российские авиакомпании перевезут только 60 млн пассажиров.
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