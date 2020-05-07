Чернокожие британцы становятся жертвами коронавируса чаще белых

https://static.news.ru/photo/96fa00e2-9078-11ea-8caa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Vas/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании обнародовала данные, согласно которым чернокожие жители королевства умирают от коронавируса более чем в четыре раза чаще белых британцев.

Схожая тенденция наблюдается и в случае с представителями других этнических меньшинств: выходцами из стран Африки и Карибского бассейна, Бангладеш и Пакистана.

Также отмечается, что в самых бедных районах страны, где проживают в основном представители этнических меньшинств, смертность от коронавируса также выше в два раза, передаёт ТАСС.

По последним данным, в Великобритании выявлено более 200 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, погибли более 30 тысяч человек.

Накануне, 5 мая, изменение методики подсчёта погибших от коронавируса показало, что Великобритания уже обошла Италию по этому показателю. Как передавал NEWS.ru, британские власти впервые учли людей, которые скончались не в больницах.