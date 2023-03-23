Чехия оставила россиян без турвиз: какие страны выдают шенген, как оформить Получить шенгенскую визу гражданам РФ теперь очень сложно. Но можно

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Чехия продлила запрет на выдачу туристических виз гражданам РФ (а также Белоруссии) еще на год — до марта 2024 года. Об этом сказано на сайте чешского кабмина. Кроме того, Прага вводит дополнительное ограничение: визы не получат даже обладатели второго гражданства (наряду с российским). То есть наличие паспорта РФ в любом случае будет служить основанием для отказа. Какие страны ЕС все еще выдают россиянам туристический шенген и на каких условиях, а куда нашим соотечественникам въезд c целью туризма сейчас полностью закрыт — в обзоре NEWS.ru.

На каком основании страны Европы отказываются выдавать визы россиянам

Выдача турвиз россиянам в целом осложнилась из-за полной приостановки действия Соглашения об упрощенном визовом режиме между РФ и ЕС. Теперь каждое государство-член Евросоюза на свое усмотрение решает, выдавать ли гражданам РФ шенгенские визы и на какой срок. В принципе заявителю и раньше могли отказать без объяснения причин, но теперь внутри ЕС произошло четкое разделение на несколько групп. Первая полностью прекратила выдавать россиянам туристические визы.

Когда Чехия ввела первый запрет на выдачу виз

Чехия ввела запрет сразу после объявления РФ спецоперации на Украине. В июне 2022 года Прага продлила его действие до марта 2023-го, а теперь еще на год. Россиянам продолжат отказывать и в получении вида на жительство в республике. При этом выданные ранее туристические шенгенские визы и ВНЖ чешские власти не аннулируют. Кроме того, с ноября 2022 года граждане РФ обязаны получать транзитную аэропортовую визу в случае пересадки через международный терминал Чехии.

Фото: Shutterstock Россияне теперь не скоро смогут полюбоваться Прагой

Для кого чехи могут сделать исключения

В исключительных случаях россияне все же могут въехать в Чехию. Подавать документы придется не на шенген (визу категории C), а на долгосрочную национальную визу Чехии (категории D). Виза категории D выдается по нескольким основаниям — работа по контракту, воссоединение с семьей, обучение в государственном вузе. В настоящее время чехи готовы впускать россиян «по гуманитарным соображениям».

Какие визы выдает сейчас Польша, кому разрешен въезд

Польша с прошлого года также перестала выдавать туристические визы россиянам. При этом первые полгода с начала СВО исключения все же были. «С 24 февраля по 9 августа 2022 года россиянам было выдано 4513 виз», — сообщало издание Polska Times со ссылкой на МИД Польши. Среди них — 813 рабочих виз, 659 гуманитарных, 14 туристических и одна студенческая.

Сейчас граждане РФ могут претендовать только на польскую национальную визу категории D (не шенген). В основном это гуманитарные визы. Также национальную визу получают обладатели карты поляка (документа, подтверждающего принадлежность лица к польскому народу). Кроме того, в страну могут въехать лица, которым нужно пересекать российско-польскую границу по работе (например, дипломаты, водители грузовых фур).

А что с Прибалтикой и Финляндией?

Страны Балтии — Эстония, Латвия, Литва, а также соседняя Финляндия присоединились к группе стран, которые больше не выдают гражданам РФ туристические шенгены. При этом с августа 2022 года эстонские власти перестали пускать россиян с шенгенскими визами, ранее выданными самой же республикой.

Финны заявили о праве аннулировать собственные визы на границе, а если шенген выдан другой страной ЕС — отказать туристу во въезде без штампа об аннуляции. Исключения делают для лиц, имеющих в Финляндии родственников, в том числе недееспособных, или недвижимость, которая нуждается в уходе, студентов, сезонных рабочих и обладателей деловой визы.

Фото: Shutterstock Финляндия перестала пускать россиян с туристическими целями

Какие страны Европы полностью закрыты для российских туристов

В Западной и Центральной Европе от российских туристов полностью закрылись Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия.

Какие страны выдают турвизы россиянам и считаются наиболее лояльными

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) на февраль 2023 года, несколько стран продолжают выдавать шенгенские визы с целью туризма. При этом визовый сбор вырос с €35 до €80, увеличился срок рассмотрения анкет и требуемый набор документов (они могут различаться). Три страны считаются наиболее лояльными, отмечают эксперты туриндустрии. На них особенно большой спрос.

Италия — одна из стран, через которую сейчас наиболее реально получить туристический шенген. «Но надо иметь в виду, что итальянцы в основном выдают визы строго под даты поездки. Иногда на 3-6 месяцев. Но на „длинные“ многократные визы рассчитывать не приходится, это не про них, — рассказала NEWS.ru директор московского турагентства Татьяна Вострикова. — Из плюсов: запись в визовом центре доступна на ближайшие дни — буквально на завтра-послезавтра. И если заявитель привык делать визы без посредников, то подать документы самостоятельно вполне реально».

По словам эксперта, сейчас все шенгенские визы выдаются как многократные, «синглов» уже нет. «Другое дело, что та же Италия, допустим, выдаст вам „мультивизу“ на 10 дней, но понятно, что это лишь формальность: вы же не будете пять раз границу пересекать за этот промежуток», — отмечает Татьяна Вострикова.

Испания также принадлежит к странам, которая по-прежнему выдает турвизы россиянам и куда на подачу документов можно записаться самостоятельно, подтверждают в АТОР.

«Но с записью там дела обстоят чуть хуже по сравнению с Италией. На прошлой неделе, то есть в середине марта, свободные слоты были на конец месяца — на 29-е, 30-е, 31-е число. Таким образом, очередь на саму подачу заявления составляет от недели до двух», — предупреждает Татьяна Вострикова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Италия выдает визы россиянам, но в основном строго под даты поездки

По ее словам, «испанцы дают визы чуть лучше с точки зрения сроков действия, особенно если у заявителя уже были испанские визы». «Можно рассчитывать на визы сроком от 3-6 месяцев до двух лет. Но в любом случае все индивидуально и непредсказуемо», — отмечает эксперт.

В АТОР советуют в случае с Испанией и Италией «подаваться не менее чем за месяц до вылета, хотя бывает, что заявку рассматривают и быстрее — за 2 недели». Варианты оформления срочных виз не предусмотрены в принципе.

Франция — самый многообещающий, но и самый непростой вариант с точки зрения подачи документов. «Французы — самые „добрые“, с ними можно получить и „длинную“ визу. По нашему опыту, они часто выдают даже „пятилетки“, особенно если заявитель уже получал французские визы и они были корректно использованы — с соблюдением правила первого въезда и с большим количеством визитов во Францию», — признает Татьяна Вострикова.

Однако на французское направление практически невозможно записаться самостоятельно, оно самое «дефицитное», говорят в АТОР. Поэтому доступные слоты на сайте французского визового центра вылавливают боты. Эксперты АТОР в данном случае рекомендуют заявителям действовать через туроператоров. «Режим ожидания очереди на запись составляет от двух недель. Если вам выпадет окошко на ближайшую дату, это будет фантастическим везением», — признает Татьяна Вострикова.

Для ускорения процесса Визовый центр Франции предлагает услугу «мобильная биометрия» — с выездом сотрудников визового центра к заявителю (или в офис турагентства). Но она вовсе не дешевая. «Мы с мужем на двоих выложили 18 908 рублей только за то, чтобы к нам приехали и взяли отпечатки пальцев. Мы бы и сами подъехали сдать отпечатки, но там не было такой опции. Я думаю, визовые центры просто ставят заявителей перед фактом и неплохо зарабатывают на этом. Кроме того, мы дополнительно заплатили за курьерскую доставку. Зато через неделю нам привезли на дом паспорта с пятилетними шенгенами. Но так дорого нам визы еще никогда не обходились», — поделилась с NEWS.ru прошлогодним опытом москвичка Анна.

«При этом в любом случае надо иметь в виду, что французы хотя и лояльны, но не всегда. Финальное решение в любом случае принимает консул. Но если раньше при корректной визовой истории и безупречном пакете документов результат был предсказуем, то теперь он не гарантирован, — предупреждает эксперт NEWS.ru. — Хотя в нашей практике отказов было очень мало».

Фото: Shutterstock Франция выдает визы, но записаться на подачу документов — дело непростое

Какие страны выдают шенгены с нюансами

В АТОР сообщают, что также принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Венгрия, Словения, Швейцария, Португалия. Венгерское направление — не самое разрекламированное, при том что дефицита слотов там не наблюдается (однако упрощенный визовый режим с РФ не действует в любом случае). Нет ажиотажа и в греческом визовом центре, но там визы выдают, как правило, строго под даты поездки.

Очень сложно, но теоретически можно получить туристическую визу в Норвегию и Швецию. Хотя эти страны однозначно не самые лояльные к россиянам.

Свои нюансы — у Германии, которая продолжает выдавать россиянам шенгенские визы. Но они, как правило, не туристические. На сайте посольства ФРГ в Москве уточняется, что предпочтение отдается лицам, «совершающим поездки по срочным причинам, в частности, для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов, представителей гражданского общества, школьников и исследователей». При этом немцы теперь требуют предоставить выписку со счета в «поддающемся проверке» банке в одной из стран-членов ЕС (который не находится под санкциями), доказательство владения недвижимостью в РФ (или другие «возможные доказательства намерения вернуться в Россию») и европейский медицинский полис с суммой покрытия на срок пребывания.