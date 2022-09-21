Часть Николаевской области проведет референдум в составе Херсонской Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: часть Николаевской области вошла в состав Херсонской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть Николаевской области, которая больше не подконтрольна Украине, включена в состав Херсонской, ее жители будут принимать участие в предстоящем референдуме, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, речь идем о селе Александровка и городе Снегиревке.

К нам обратились представители села Александровка и города Снегиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области. Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в референдуме, — сказал он.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой. Известно, что референдумы о вхождении названных регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила украинцам, проживающим на подконтрольных России территориях, уголовной ответственностью за участие в референдумах о вхождении регионов в состав РФ. Рядовые граждане могут лишиться свободы на пять лет, организаторы — на десять лет.