Чайковский согревает: топ «русских премьер» в Европе этой зимой Министр культуры Украины призвал Запад приостановить исполнение русской музыки. Но «отмены русской культуры» на ведущих западных сценах не наблюдается

Фото: Bettina Strenske/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр культуры Украины Александр Ткаченко написал статью для британской The Guardian, в которой «призвал западных союзников к бойкоту русской культуры». Чиновник просит «поставить на паузу исполнение Чайковского и других русских произведений», пока не прекратятся боевые действия. Такие заявления всегда порождают разговоры об «отмене русской культуры». Однако подтверждений им нет. Главный итальянский театр Ла Скала открыл зимний сезон оперой Мусоргского «Борис Годунов». На постановке были лидеры Италии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Русские премьеры» этой зимы, которые прошли или пройдут на ведущих западных площадках, — в обзоре NEWS.ru.

«Борис Годунов» — герой Ла Скала

Руководство Ла Скала не стало отменять постановку «Борис Годунов» с российской звездой Ильдаром Абдразаковым, который еще три года назад предложил открыть сезон 2022–2023 именно этой русской оперой. Хотя пересмотреть репертуар от итальянцев требовали генконсул Украины в Милане и украинские активисты. В день большой премьеры 7 декабря три десятка человек устроили пикет перед театром.

Фото: Zuma\TASS Российский бас Ильдар Абдразаков сорвал овации на сцене Ла Скала

Протестующих держали на другой стороне главной площади, не позволяя им приблизиться к прибывающим высокопоставленным лицам и чиновникам. Так что политика не вошла в театр. Ведущие деятели итальянской культуры, политики, бизнеса осыпали постановку 13-минутными аплодисментами. Самые громкие похвалы были адресованы русскому басу Ильдару Абдразакову в главной роли, а также каскад цветов достался главному дирижеру Ла Скала Риккардо Шайи, — передавал корреспондент Associated Press.

Из королевской ложи оперу на русском языке слушали премьер Италии Джорджа Мелони, президент республики Серджо Маттарелла и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

У меня есть принципиальная позиция по поводу событий на Украине, с которой мы полностью солидарны. Но у нас нет ничего против русского народа, русской истории, русской культуры. Мусоргский великий композитор, как и Чайковский, которого я люблю. И великих писателей, таких как Толстой или Достоевский, — сказала фон дер Ляйен.

А по словам датского режиссера Каспера Хольтена, он воспринимает пушкинскую драму как «послание о цинизме власти, которое актуально и 150 лет спустя после создания оперы».

Прямую трансляцию вели телеканалы Rai1 и Rai3, запись потом покажут в десятках кинозалах Италии. «Борис Годунов» будет идти в Ла Скала с 10 по 29 декабря.

Парад «Щелкунчиков»

В зимнем репертуаре лондонского Королевского балета — традиционный «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.

«По мере приближения рождественского сезона, когда „Щелкунчики“ станут зимним блюдом для балетных трупп от Нью-Йорка до Лондона, культурные лидеры Великобритании воздерживаются от бойкота произведений из русского канона классики», — признает The Guardian.

Фото: Bettina Strenske/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Английский национальный балет дает на Рождество «Щелкунчика»

Представление великих исторических произведений, таких как «Щелкунчик», в исполнении международной труппы танцоров должно стать убедительным заявлением о том, что Чайковский сам украинского происхождения и его произведения говорят со всем человечеством в прямом и мощном противостоянии узкому и националистическому взгляду на культуру, — сказал спикер Королевского балета.

Представитель Английского национального балета, который также ставит «Щелкунчика» на Рождество, подтвердил: их «программа будет идти по плану, хотя труппа солидарна со всеми пострадавшими на Украине».

«Щелкунчика» дают этой зимой и в Ла Скала — с 15 декабря 2022-го по 11 января 2023 года.

«Cпящая красавица» в Вене: билеты распроданы

В Венской государственной опере все билеты на «Спящую красавицу» на 21 и 23 декабря распроданы, на 27 декабря «осталось немного свободных мест», гласит афиша.

Классический балет на музыку Чайковского по либретто Мариуса Петипа радует венцев с конца октября в обновленной версии швейцарского хореографа Мартина Шлепфера. Главный балетмейстер Вены признает, что бессмертная русская классика вдохновляет его на эксперименты и осмысление современности.

Фото: Bettina Strenske/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Билеты на «Спящую красавицу» в Вене почти распроданы

Если бы венский двор уснул на сто лет после гибели «Титаника» в 1912 году, мировой войны могло и не быть. Вы бы проснулись в новом тысячелетии, и Австрия по-прежнему оставалась бы монархией. История пошла бы совсем по другому сценарию. В политическом плане постановка содержит скрытый вызов: все действие происходит в королевском дворце — непроницаемой для внешних сил скорлупе. Это напоминает не только отчужденность российской монархии во время премьеры «Спящей красавицы» в Санкт-Петербурге в 1890 году, но и те мыльные пузыри, в которых пребывает часть сегодняшних элит, — пишет в рецензии австрийская газета Der Standard.

В общем, никаких «санкций» в отношении Петра Ильича Чайковского в культурной столице Европы, как часто называют Вену, не было и нет.

Русско-украинский «Вий» в Гамбурге: Гоголь объединяет

Одной из самых сенсационных премьер этой зимы стал спектакль «Вий» на сцене государственного театра Гамбурга Thalia. Это плод сотворчества российского режиссера Кирилла Серебренникова и украинского драматурга Богдана Панкрухина. Они вместе взялись за переосмысление гоголевского «хоррора» этой весной.

«Да, такое возможно и в наши дни», — пишет Deutsche Welle (немецкое издание, внесенное Минюстом РФ в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press На сцене гамбургского театра идет русско-украинский «Вий»

Работая с европейским ансамблем, Серебренников хочет реализовать в духе искусства то, что в настоящее время практически невозможно в реальности: партнерство между художниками, которые независимо от своего происхождения верят в одни и те же ценности — несмотря ни на что, — говорится в афише театра Thalia, который раньше часто приезжал с гастролями в Россию.

Вот как говорит об идее сам режиссер: «В нашем спектакле Вий — это война: бездушное чудище с закрытыми глазами. Оно лишает людей их личности и их будущего. Мы вместе пытаемся понять и рассказать историю этой катастрофы. Что происходит, когда мы открываем глаза и смотрим друг на друга? Что если мы не закроем их?»

Мировая премьера «Вия» состоялась 3 декабря, до 1 февраля на сцене Гамбурга пройдут еще пять показов.