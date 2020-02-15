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Православная церковь Чешских земель и Словакии поддержала инициативу Владимира Путина, который предложил зафиксировать в Конституции России понятие брака как союза мужчины и женщины.

Как заявил почётный архиепископ Пражский, митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, православные Чехии и Словакии воспринимают институт брака только как союз между мужчиной и женщиной.

Иных вариантов нет. Защита традиционных семейных ценностей стоит на повестке дня, — сказал он, комментируя инициативу Путина.

Митрополит добавил, что позиция автокефалии по отношению к институту брака остаётся неизменённой. Кроме того, он подчеркнул ответственность каждого государства за сохранение и увеличение численности населяющих его народов, передаёт ТАСС.

Христофор возглавлял Православную церковь Чешских земель и Словакии с 2006 по 2013 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин считает возможным зафиксировать в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. При этом он призвал более тонко подходить к понятию семьи. Он также заверил, что пока остаётся на президентском посту, в стране не появятся понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Путин пообещал, что будут «папа» и «мама».